Atklāts patiesais "Viens pats mājās" zvaigznes Ketrinas O'Haras nāves iemesls
30. janvārī 71 gada vecumā aizsaulē devās kanādiešu aktrise Ketrīna O’Hara, kas miljoniem skatītāju pasaulē asociējas kā Makolija Kalkina mamma pasaulslavenajās Ziemassvētku komēdijās “Viens pats mājās” un “Viens pats mājās 2”.
Saskaņā ar pirmdien publiskoto nāves apliecību, plaušu embolija – stāvoklis, kad asins receklis nosprosto artēriju plaušās – bijusi tiešais 71 gadu vecās aktrises nāves cēlonis. Kā ilgtermiņa nāves cēlonis norādīts taisnās zarnas vēzis, vēsta CNN.
Dokumentu parakstījušais onkologs apliecinājis, ka O’Hara tika ārstēta kopš pagājušā gada marta. Aktrise mirusi 30. janvārī slimnīcā Santamonikā, Kalifornijā.
Toronto dzimusī aktrise Ketrina O’Hara savu karjeru sāka komēdijskeču seriālā “Second City Television (1976—84), par ko saņēma “Primetime Emmy” balvu. Viņa bija pazīstama ar lomām komēdijseriālā “Laipni lūdzam Šitskrīkā” (Schitt's Creek, 2015—2020), kā arī filmās “Pēc darba” (1985), “Bītldžūss” (1988), “Viens pats mājās” (1990), “Viens pats mājās 2” (1992) un "Murgs pirms Ziemassvētkiem" (The Nightmare Before Christmas, 1993). Vēl piedalījusies Kristofera Gesta sarakstītajās un režisētajās mokumentālajās filmās “Waiting for Guffman” (1996), “Best in Show” (2000), “A Mighty Wind” (2003) un “For Your Consideration” (2006).
O’Haras nāve daudziem bija negaidīta – iepriekš viņas pārstāvji bija paziņojuši vien, ka aktrise mirusi pēc īsas slimības. Pēc nāves viņu pieminēja un godināja vairāki kolēģi.
Nāves apliecībā norādīts, ka O’Hara kremēta. Kā profesija minēta “aktrise”, bet darbības joma – kino. Dokumentā norādīts, ka viņa savā profesijā strādājusi 50 gadus.