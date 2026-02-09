Koncertzālē "Latvija" nosvinēta saksofonista Renāra Lāča 50. dzimšanas diena
2026. gada 7. februārī koncertzālē "Latvija" nosvinēta saksofonista Renāra Lāča 50. dzimšanas diena.
FOTO: vērienīgā koncertā Ventspilī nosvinēta saksofonista Renāra Lāča 50. dzimšanas diena
Aizvadītās nedēļas nogalē, 7. februārī, koncertzālē "Latvija" nosvinēta saksofonista Renāra Lāča 50. dzimšanas diena.
Jau par tradīciju kļuvušie džeza mūzikas svētki koncertzālē “Latvija” šogad aizvadīti īpaši iespaidīgi – iecienītais un meistarīgais saksofonists, Ventspils bigbenda vadītājs un Ventspils mūzikas vidusskolas pedagogs Renārs Lācis vērienīgā koncertā atzīmēja savu 50. dzimšanas dienu.
Šajā notikumā Ventspilī pulcējās džeza zvaigznes no Latvijas un ārvalstīm, kuras bijušas nozīmīgas Renāra Lāča radošajā un dzīves ceļā. Koncertā piedalījās virtuozais trompetists Gerhards Ornigs (Austrija), pazīstamais komponists un pianists Kārlis Lācis, pianiste Anna Wibe, multiinstrumentālists Rick Feds, ģitāristi Rihards Goba un Ģirts Celmiņš, saksofonisti Dāvis Jurka un Gints Pabērzs, kā arī vokālistes Sofija Rubina Hantere (Igaunija), Laura Goba, Rebeka Rēķe, Gerda Timrota, Undīne Rolava un Denisa Dārzniece. Uz skatuves kāp arī Rīgas saksofonu kvartets (Gints Pabērzs, Artis Sīmanis, Ainars Šablovskis, Ilze Lejiņa) un “Silvesteri Orkesteri” (Kārlis Vanags, Ritvars Garoza, Toms Poišs), kuru dalībnieks bijis un šajā koncerta bija Renārs Lācis. Koncertā piedalījās arī Ventspils kamerorķestris diriģenta Aigara Meri vadībā, bet īpaša loma bija atvēlēta Ventspils bigbendam, kas pēdējos gados bijis jubilāra tuvākais radošais sabiedrotais.