Mūzika
Šodien 11:01
Grupa "Singapūras Satīns" pēc teju trīs gadu pauzes izziņo jaunu albumu un laiž klajā singlu “113”
Latvijas mūzikas supergrupa "Singapūras Satīns" pēc teju trīs gadu pauzes paziņo par jauna albuma iznākšanu un klausītājiem nodod tā pirmo singlu “113”, ko papildina arī videoklips, kas jau pieejams publiskai apskatei grupas oficiālajā YouTube kanālā.
“Dziesma un videoklips ir ļoti pamatīgi iedvesmoti no 90to gadu reiva kultūras un ikoniskās vampīru filmas “Blade”. Saturiski, tas ir Satīns savā elementā, repojot par to, ko mēs no mūsu pieredzes zinām vislabāk, bet ar mazliet pārspīlētu un elektronisku piesitienu. Nu mēs repojam par tusiņu, jā un klipā ir tusiņš, bet ar vampīriem. Mēs par to zinām daudz un riktīgi labi”, komentē grupas dalībnieki.
Vaicāto par gaidāmo albumu, puiši neslēpj entuziasmu: “Jā, lielais notikums šajā visā ir tas, ka pēc gandrīz trīs gadiem, esam izlēmuši līdz vasarai izdot jaunu albumu, jo mums tā sagribējās. Pagaidām mums nav ne jausmas, kā šo albumu sauks, bet šādos gadījumos mēs pieturamies pie senā celtnieku sakāmvārda - papīpēs, izdomās. ”