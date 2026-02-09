Žoržs Siksna un koris "Maska" jaunās skaņās iedzied "Bermudu divstūra" populāro hitu "Ballējam, neguļam"
Izdots leģendārā latviešu estrādes dziedātāja Žorža Siksnas jauns singls "Ballējam, neguļam", ko mākslinieks iedziedājis kopā ar kori "Maska". Dziedātājam tas bijis īsts muzikāls eksperiments,
Žoržs piekritis izpildīt "Bermudu divstūra" populāro hitu un piešķirt tam jaunu skanējumu. Dziesmas aranžiju veidojis "Lielā koncerta" orķestra diriģents Jānis Ivuškāns. “Man kā aranžijas autoram bija aizraujošs uzdevums iedot šai dziesmai jaunu elpu – apvienot estrādes un kino mūzikas elementus ar kora un solista skanējumu. Īpašs prieks, ka Žoržs Siksna, orķestra mūziķi un koris “Maska” šo ideju atdzīvināja tik spilgti un enerģiski. Priecājos, ka klausītāji Mežaparkā to uzņēma ar tādu sajūsmu un ka komanda šo aranžiju izdos kā singlu, tas man ir liels gods, un tas apliecina, ka eksperimenti mūzikā var pārvērsties par īstiem svētkiem, “ stāsta Jānis Ivuškāns.
“Ballējam, neguļam” Žorža Siksnas izpildijumā pirmo reizi izskanēja 4. "Lielajā koncertā" Mežaparkā vasaras sākumā , kur publikas atsaucība bija grandioza – skatītāji dziesmu sagaidīja ar ovācijām, dziedāja līdzi un bija patiesi pārsteigti par Žorža Siksnas drosmīgo eksperimentu.
4. Lielais Koncerts mēģinājums
4. Lielais Koncerts mēģinājumā izskan dažādu paaudžu Latvijā populārās dziesmas, jaunās aranžijās un jaunās mākslinieku savienībās. Top arī vairāki jauni ...
Vasaras sākumā, 30. maijā, Mežaparka estrādē "Lielais koncerts" uzņems skatītājus ar pavisam unikālu un īpašu jubilejas programmu. Arī šogad grandiozie sadziedāšanās svētki pulcēs tūkstošiem mūzikas mīļotāju no visas Latvijas, sniedzot neatkārtojamu un Latvijā nebijušu koncertu pieredzi. Ar jubilejas programmu "Lielais koncerts" dāvās klausītājiem gan iespēju atgriezties skaistākajos mirkļus no iepriekšējiem gadiem, gan priecēs ar pavisam jaunām aranžijām un negaidītām muzikālām sadarbībām. Uz skatuves kāps Intars Busulis, Žoržs Siksna, Aija Andrejeva, Aminata, Ods, grupas “Līvi”, “Instrumenti”, “Singapūras satīns” un vēl daudzi citi. Kā vienmēr, galvenais koncerta dalībnieks būs Latvijā lielākais skatītāju kopkoris, kas kopā ar bigbendu un stīgu orķestri diriģenta Jāņa Ivuškāna vadībā piešķirs svētkiem nepārspējamu skanējumu un vienotības sajūtu.