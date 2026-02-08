ASV Režisoru ģildes galveno balvu iegūst Pols Tomass Andersons par filmu "Cīņa pēc cīņas"
foto: CAMERA PRESS/Joanne Davidson / Vida Press
Režisors Pols Tomass Andersons.
ASV Režisoru ģildes galveno balvu iegūst Pols Tomass Andersons par filmu "Cīņa pēc cīņas"

ASV Režisoru ģildes šā gada galveno balvu sestdien ceremonijā Losandželosā saņēma Pols Tomass Andersons par filmu "One Battle After Another" ("Cīņa pēc cīņas").

Balvu par režisora debitanta labāko filmu ieguva Čārlijs Polindžers par kinolenti "The Plague" ("Mēris").

Par labāko dokumentālo filmu tika atzīta ukraiņu režisora Mstislava Černova filma "2000 метрів до Андріївки" ("2000 metru līdz Andrijivkai").

No televīzijas seriāliem tika godalgoti "The Pitt" drāmas kategorijā un "The Studio" komēdijas kategorijā.

Leonardo Dikaprio filmā “Cīņa pēc cīņas”.

Leonardo Dikaprio filmā “Cīņa pēc cīņas”

