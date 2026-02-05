“Harija Potera” ļaundaris Ķīnā negaidīti kļuvis par Jaungada talismanu
Tuvojoties Zirga gadam, Ķīnā par veiksmes simbolu ir kļuvis kāds negaidīts tēls — ļaundaris no “Harija Potera” burvju pasaules.
Drako Malfojs — Harija Potera priviliģētais pusaudžu vecuma ienaidnieks Džoannas Roulingas ārkārtīgi veiksmīgajā grāmatu sērijā — pirms Jaunā gada Ķīnā arvien biežāk parādās svētku noformējumos.
Veiksme slēpjas pašā vārdā: “Malfojs” mandarīnu dialektā tas tiek tulkots kā “Ma Er Fu”. Pirmais vārds “Ma” nozīmē “zirgs” (马), bet trešais apzīmē labu laimi/veiksmi (福). Lasot kopā, tas skan tā, it kā zirgi nestu labu veiksmi.
Ķīnas sociālajos tīklos redzami video, kuros cilvēki rotā savas mājas ar sarkaniem plakātiem ar laba vēlējumiem — tos dēvē par fai chun vai chunlian — ikgadējā svētku rituāla ietvaros. Tikai šoreiz līdzās vēstījumiem, kas novēl bagātību un veselību, parādās arī blondā huligāna, ko atveidoja aktieris Toms Feltons, raksturīgais smīns.
Arī pats aktieris Toms Feltons savus fanus informējis par šo dīvaino Drako Malfoja popularitātes pieaugumu Ķīnā, sociālajā tīklā “Instagram” daloties ar vairākiem foto un video no Ķīnas, kur viņa atveidotais varonis redzams burvja tērpā.
Daži Ķīnā ir saskatījuši iespēju arī nopelnīt, pārdodot šos plakātus Ķīnas e-komercijas platformās. Ķīnā Zirga gads sāksies 17. februārī, noslēdzoties Čūskas gadam.
“Harija Potera” franšīze Ķīnā ir bijusi ļoti populāra. Gandrīz 10 miljoni tulkotu grāmatu eksemplāru tika pārdoti jau pirms pēdējās daļas iznākšanas 2007. gadā. Kad 2020. gadā atkārtoti izlaida pirmās filmas atjaunoto versiju, tā Ķīnas kinoteātros nopelnīja 27,6 miljonus ASV dolāru.