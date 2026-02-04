Piecu gadu lolots sapnis piepildīts: Elīna Didrihsone atklāj jauno degunu un nespēj valdīt asaras
Digitālā satura veidotāja un uzņēmēja Elīna Didrihsone publicējusi video, kurā saviem sekotājiem parāda degunu pēc plastiskās operācijas, kas veikta Turcijā.
Elīna uz Turciju devās, lai īstenotu vismaz piecus gadus lolotu sapni — veikt deguna korekciju. Iepriekš viņa skaidroja, ka vēlas dabisku deguna formu — bez izteikti uz augšu pacelta degungala un bez liela izliekuma.
“Esmu ļoti pateicīga, ka ārsti spēja ieklausīties manās vēlmes un sasniedza to rezultātu, ko lūdzu. Pavisam gala rezultāts noteikti būs manāms pēc vairākiem mēnešiem, bet man patīk jau tagad!” vietnē “Instagram” paudusi Didrihsone, piebilstot, ka tūska un zilumi pazudīs, un būs vēl labāk!
"Instagram" publicējā video redzams, ka Elīna, ieraugot savu degunu, apraudās. “Tas ir tik maziņš! Man patīk,” saka Elīna.
Neraugoties uz dažādiem viedokļiem, Elīna jau iepriekš norādīja, ka ir pārliecināta par savu lēmumu, un uzsver — tik profesionālu attieksmi viņa līdz šim neesot pieredzējusi.