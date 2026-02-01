Kriptovalūtas “Ethereum" radītājs Buterins kriptokonferencē pārsteidz ar "bomža" izskatu
Kriptovalūtas “Ethereum” radītājs un multimiljonārs Vitālijs Buterins šokējis savas biznesa lekcijas klausītājus ar niansi, kas vairāk piestāvētu bezpajumtniekam.
Vitalik Buterin is a billionaire with holes in his socks. pic.twitter.com/xZIkvyP9gp— @PalasAtenea🍊 (@AthenaMia2nd) January 31, 2026
31 gada vecā kriptobagātnieka nekoptais izskats tika iemūžināts Taizemē notikušajā konferencē “ETH Chiangmai”, kur Buterins prezentēja savu jauno grāmatu. Tomēr klātesošo uzmanību vairāk pievērsa viņa zeķe.
Izrādās, 760 miljonu dolāru (vairāk nekā 637 miljoni eiro) vērtajam krievu izcelsmes kanādiešu uzņēmēja viena zeķe bija milzīgs caurums, kas izpelnījās sociālo tīklu lietotāju zobgalības. “Viņš ir tāds pats kā es. Tikai man nav 700 miljonu dolāru,” ironizēja kāds komentētājs. “Ņemot vērā Ethereum kriptovalūtas cenas svārstīgumu, pat Vitālijs Buterins nevar atļauties jaunas zeķes,” dzēlīgi piebilda cits.
Krievijā dzimušais Buterins sešu gadu vecumā ar ģimeni pārcēlās uz Kanādu. Viņa tēvs, informātikas speciālists, no bērnības pievērsa viņa uzmanību digitālajām lietām, bitkoinu sfērā Buterins nodarbojas jau kopš 2011,. gada, kad kļuva par vienu no žurnāla “Bitcoin Magazine” dibinātājiem, bet par “Ethereum” ideju 2014. gadā ieguva “World Technology Award” prēmiju, apsteidzot “Facebook” dibinātāju Marku Zakerbergu un citus konkurentus.
2021. gadā žurnāls “Time” viņu iekļāva pasaules 100 visietekmīgāko cilvēku sarakstā.