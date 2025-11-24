FOTO: enerģijas pārpilnā koncertā fanus sajūsmina reperi Ozols un Sudrabu Sirds

Reperu Ozola un Sudrabu Sirds koncerts "Dubultslazds"
Sestdien, 22. novembrī. Rīgā notika koncerts "Dubultslazds", kas "Palladium" skatuvi pārvērta enerģijas, vizuālo efektu un mūzikas eksplozijā. Uz vienas skatuves pirmo reizi pilnā programmā satikās reperi Ozols un Sudrabu Sirds.
Koncerts izvērtās par īstu mūzikas un enerģijas sprādzienu, apvienojot žanra klasiku, abu mākslinieku pēdējo gadu populārākos hitus un aktuālos ierakstus, kā arī albuma “Dubultslazds” dziesmas. Skatuvi piepildīja ne vien nepieradināta ritma jauda un tekstu dinamika, bet arī īpaši radīta vizuālā koncepcija, kas uz skatuves atmosfēru pacēla citā līmenī. Vizuālais stāsts ne tikai papildināja katras dziesmas atmosfēru, bet brīžiem pats kļuva par centrālo notikumu – elpu aizraujošas projekcijas, kustīga scenogrāfija un precīzi sinhronizēta gaismu dramaturģija radīja efektu, ko koncertzālē sajuta ikviens.
Koncerts tika veidots divās daļās. Pirmajā – “Dubultslazds” – klausītāji piedzīvoja īpaši konceptuālu un vizuāli piesātinātu programmu, kurā atdzīvojās gan intensīvās, gan melodiskās kompozīcijas. Otrajā daļā skanēja klasika un jaunākie hiti, kas nostiprinājuši Ozola un Sudrabu Sirds pozīcijas Latvijas hiphopa skatuvē.
“Koncerts man pagāja kā viena liela repa filma. Tas bija lielisks piedzīvojums. Pirmo reizi aizvadīju pilnu koncertu kopā ar Sudrabu Sirdi. Domāju, ka visi uz vietas sajuta to savstarpējo sintēzi un mijiedarbību, kas mums valdīja uz skatuves. Milzīgs paldies visiem faniem, kuri bija sanākuši – jūsu enerģija bija ne tikai jūtama, bet arī redzama un dzirdama. Paldies arī visiem, kuri piedalījās, kuri palīdzēja šim notikumam tapt! Šis koncerts kā viens elpas vilciens nozibsnīja manu acu priekšā,” stāsta Ozols.
Vakaru papildināja īpaši viesi, kuru dalība līdz pat koncertam tika turēta noslēpumā, radot publikai vēl spēcīgāku pārsteiguma efektu. Savukārt noslēguma brīdis pārvērtās par vienu no emocionālākajiem vakara punktiem – pirmo reizi uz skatuves tika izpildīta Denisa, Sudrabu Sirds un Silraq dziesma “Pasēdēt”, kas šobrīd ir straumētākā dziesma Latvijā, bet koncertu mākslinieki noslēdza ar dziesmu “Rajons”, kas gadu gaitā kļuvusi par Ozola firmas zīmi.