Tiktokeris, kurš ar vienu žestu kļuva par sensāciju, paraksta 975 miljonu dolāru līgumu
Ar savu bezvārdu “nu re, tik vienkārši” žestu, kas izsmējis pārlieku sarežģītus “lifehackus”, pasaulslavens kļuvušais Habi Leims — “TikTok” satura veidotājs ar lielāko sekotāju skaitu — ar akciju darījumu 975 miljonu ASV dolāru vērtībā pārdevis daļu sava uzņēmuma “Step Distinctive Limited”.
Honkonā bāzētais finanšu uzņēmums “Rich Sparkle Holdings”, kas ir kotēts biržā “Nasdaq”, iegādājies daļu Leima uzņēmuma. Tas uzņēmumam nodrošinās 36 mēnešus ilgas ekskluzīvas globālās tiesības uz Leima zīmolu. Šajā periodā plānots monetizēt viņa 160 miljonu sekotāju auditoriju “TikTok”, tostarp tiesības pār viņa “TikTok” veikalu, tiešraidēm un īso video komercijas plānošanu un programmēšanu, zīmolu sadarbībām un citām aktivitātēm.
“Leima fanu bāzēta komercializācija varētu radīt vairāk nekā 4 miljardus ASV dolāru pārdošanas apjomu gadā,” uzņēmums norādījis dokumentos, piebilstot, ka kopumā visās sociālajās platformās pasaulē viņam ir 360 miljoni fanu. “TikTok” sekotāju skaita ziņā viņš ir nedaudz priekšā influencerei Čārlijai D’Amelio.
Papildus tam uzņēmums plāno izveidot Leima mākslīgā intelekta (MI) versiju, kas izmantos viņa seju, balsi un uzvedības manieres, lai veidotu daudzvalodu saturu sociālajos tīklos, kā arī palielinātu viņa satura apjomu un publicēšanas iespējas dažādās laika joslās. Leims kļuva slavens ar saviem bezvārdu video, kuros viņš reaģē uz ikdienas “lifehackiem” — uzņēmums uzsver, ka tas ļauj viņam “mērogoties dažādās valodās un kultūrās bez tulkošanas”.
@khaby.lame I thought I had seen everything, but this shocked me. 🧽🤲🏾#learnfromkhaby #comedy ♬ original sound - Khabane lame
Darījuma ietvaros uzņēmums piebilst, ka Leims kļūs par kontrolpaketes akcionāru.
Sadarbības periodā uzņēmums kā galvenos tirgus izcēlis ASV, Tuvos Austrumus un Dienvidaustrumāziju, paredzot reģioniem pielāgotu cenu struktūru un atsevišķu peļņas uzskaiti, lai ņemtu vērā atšķirīgo patērētāju pirktspēju.