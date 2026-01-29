Eirovīzijas konkursu Vīnē vadīs juvelierizstrādājumu uzņēmuma "Swarovski" mantiniece Viktorija Svarovska.
Festivāli
Vakar 23:11
Paziņoti Eirovīzijas dziesmu konkursa vadītāju vārdi
Eirovīzijas dziesmu konkursu, kas šogad norisināsies Austrijas galvaspilsētā Vīnē, vadīs juvelierizstrādājumu uzņēmuma "Swarovski" mantiniece Viktorija Svarovska un aktieris Mihaels Ostrovskis.
Konkursā, kas šogad norisināsies jau 70. reizi, piedalīsies 35 valstis. Spānija, Islande, Īrija, Nīderlande un Slovēnija konkursu boikotē, jo tajā atļauts piedalīties Izraēlai.
Eirovīzija Vīnē notiks jau trešo reizi. Austrijas galvaspilsētā dziesmu konkurss norisinājās arī 1967. gadā un 2015. gadā. Pusfināli notiks 12. un 14. maijā, bet fināls - 16. maijā Vīnes Pilsētas hallē.
Pagājušajā gadā Eirovīziju televīzijā skatījās aptuveni 170 miljoni cilvēku. Konkurss norisinājās Šveices pilsētā Bāzelē, un tajā uzvarēja austriešu dziedātājs "JJ" ar dziesmu "Wasted Love". Svarovska vairākus gadus vadīja Vācijas deju šovu "Let's Dance", bet Ostrovskis filmējies vairāk nekā 40 filmās.