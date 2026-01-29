Pildi testu un uzzini, kādas ir tavas zināšanas par pašmāju šovbiznesu un žurnālu "Kas Jauns"!

Slavenības
Šodien 07:18
Šomēnes savu 20 gadu jubileju svin žurnāls "Kas Jauns” – viens no plašajā Latvijā populārākajiem preses izdevumiem.
2006. gada janvāris – tātad tieši pirms diviem gadu desmitiem – bija tas laiks, kad preses tirdzniecības plauktos nonāca jauns izdevums, kas vēstīja par pašmāju slavenību dzīvi, notikumiem tajā, šķiršanos un precēšanos, bērniem un kāzām, aktuālām norisēm sabiedrībā. Smalko aprindu hronikas, fotoreportāžas, pikanti notikumi, tendences modes un stila pasaulē, saistošas ziņas un aizraujošas intervijas – lūk, šo visu žurnāls "Kas Jauns" 20 gadu garumā piedāvājis saviem lasītājiem, pašam iekarojot stabilu vietu Latvijas šovbiznesa pasaulē.
