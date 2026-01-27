Uz sarkanā paklāja redzēti daudzi absurdi izgājieni.
Sarkanais paklājs
Šodien 06:12
Lustra galvā un gaļa uz auguma: trakākie sarkanā paklāja tērpi, ko nav iespējams aizmirst
Jau vairākus gadus slavenības uz sarkanā paklāja vairs necenšas tikai izskatīties “skaisti” — viņas cenšas tikt pamanītas. Un mūsdienās ar glītu kleitu vien bieži nepietiek...
Krēsls cepures vietā, kleita no gaļas, spīdoša “lustra”, milzīgas spalvas, metāla konstrukcijas, pārspīlēti izgriezumi un detaļas, kas vairāk atgādina skatuves rekvizītus nekā garderobi. Dažreiz tas izskatās kā ģeniāls joks, dažreiz — kā pilnīgs “ko es tikko redzēju?”, bet vienu tas panāk gandrīz vienmēr: par to runā.
Šie izgājieni ne vienmēr iekļūst “vislabāk ģērbto” sarakstos, toties kļūst par popkultūras mirkļiem, ko cilvēki vēl gadiem atceras, citē un pārsūta draugiem.
Lūk, desmit trakākie sarkanā paklāja tērpi, kurus mēs, visticamāk, nekad neaizmirsīsim.