Pašmāju kulinārijas šovs "Grieķijas brīvdienas" priecēs skatītājus ar otro sezonu
No 19. februāra būs lūkojama šova "Grieķijas brīvdienas" otrā sezona.
Epizodes būs skatāmas katru ceturtdienu pulksten 22.05 kanālā "TV3". Arī šajā sezonā virtuves garšas atklās astoņi spilgti dalībnieki no dažādām Latvijas pilsētām.
Tāpat kā pirmajā sezonā, arī jaunajās šova epizodēs dalībnieki metīsies pārvarēt izaicinošus uzdevumus, lai cīnītos par labākā pavāra titulu. Komandas ik dienu gatavos ēdienus vietējiem iedzīvotājiem, kuri vērtēs, cik veiksmīgi pavāri spēj atklāt autentiskās Grieķijas garšas. Raidījuma producente Maija Gauja atzīst, ka otrajā sezonā vietējie patiesi priecājās atkal satikt filmēšanas komandu un bija īpaši atsaucīgi. Katras dienas vājākā komanda zaudēs vienu dalībnieku, bet spriedzi un intrigu uzturēs negaidīti pavērsieni, kas sacensību padarīs vēl dinamiskāku.
“Grieķijas brīvdienu” otrajā sezonā skatītājus turpinās izklaidēt jau pazīstamais raidījuma vadītāju duets – ekstravagantā māksliniece Elita Patmalniece un harizmātiskais frizieris un stilists Igors Popovs. "Priecājos atkal atgriezties Grieķijā un izbaudīt siltumu, neskatoties uz to, ka filmēšana norisinājās rudenī, kad daba ir rimtāka, un saulīte rēnāka – toties abas komandas bija jautras, pozitīvi noskaņotas un darbīgas. Tagad man draugos ir daudz labu pavāru, un mans recepšu krājums ir patīkami papildinājies," ar raidījuma otrās sezonas iespaidiem dalās Elita Patmalniece.
Igors Popovs bilst, ka otrajā sezonā viņš jau zināja, ko sagaidīt, tāpēc jaunajā raidījumā varēja vēl vairāk izbaudīt filmēšanas procesu: “Mūs ar Elitu jau ir grūti ar pārsteigt – pat ar aitu slaukšanu vai braucienu katamarānā negaisa laikā. Otrā sezona noteikti ir vēl dinamiskāka ar daudz vairāk pārsteigumiem, par ko ir liels gandarījums! Ceru, ka skatītāji pilnvērtīgi spēs sajust lielisko gaisotni, kas valdīja jaunajā Grieķijas piedzīvojumā."
Šova pavāri nonāks patiesi neparastās un aizraujošās vietās, kurās iekļūt iespējams vien tad, ja izpelnās vietējo uzticību. Viena no šādām unikālām lokācijām būs pareizticīgo sieviešu klosteris – tā iemītnieces ne tikai atvērs pavāriem savas durvis, bet arī piekritīs kļūt par žūriju, vērtējot viņu radītās maltītes. Sezonas gaitā ēdienu gatavošana risināsies visdažādākajos apstākļos: no mājīgām, autentiskām vietējo virtuvēm līdz pat piecdesmito gadu autobusam, kas pielāgots dzīvošanai jūras krastā. “Grieķijas brīvdienu” jaunā sezona dāvās skatītājiem labu garastāvokli, dinamisku sacensību garu un neatvairāmas Vidusjūras garšas, ko vēl spilgtāk izcels neatvairāmās Grieķijas dabas šarms, dalībnieku degsme un vadītāju humors. Skaties raidījumu jau no 19. februāra ceturtdienās pulksten 22.05 kanālā "TV3".