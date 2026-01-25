Grupas "Remix" dalībnieki dosies turnejā pa Latvijas koncertzālēm
Grupas "Remix" dalībnieki Uldis Marhilevičs, Igo un Aivars Hermanis kopā ar Latvijas Radio bigbendu dosies turnejā pa Latvijas koncertzālēm, atskaņojot grupas populārākās un zināmākās dziesmas jaunās aranžijās, informēja pasākuma rīkotāju pārstāve Una Griškeviča.
Koncertprogrammā "Pilsēta" iekļauti gan instrumentāli skaņdarbi, gan grupas lielākie hiti, tostarp kompozīcijas no 20. gadsimta 80. gados izdotajām skaņuplatēm "Uz veselību!" un "Naktsmājas".
Marhilevičs akcentē, ka projekts ir atskats uz 1985. gadu, kad Radio mājā Doma laukumā sākās ansambļa darbība. Viņaprāt, bigbenda skanējums grupas mūziku paceļ citā līmenī, piešķirot tai plašumu, spēku un dinamiku.
Ansamblis "Remix" izveidots pēc maestro Raimonda Paula iniciatīvas, apvienojot instrumentālistus - pianistu Marhileviču, ģitāristu Hermani, bundzinieku Vilni Krieviņu un basģitāristu Jevgeņiju Ščapovu, kuru pēc 1989. gada nomainīja Eduards Glotovs.
Pievienojoties dziedātājam Igo, "Remix" kļuva par vienu no atpazīstamākajām Latvijas grupām, paralēli strādājot gan kā pavadošais ansamblis, gan attīstot savu instrumentālās mūzikas programmu. Šajā laikā tapuši arī skaņdarbi "Cīņa", "Spēle", "Pilsēta" un "Uz veselību!".
Koncertprogrammai skaņdarbus aranžējis Latvijas Radio bigbenda pianists Viktors Ritovs. Koncertos skanēs hiti "Banānu republika", "Cīņa", "Pilsēta", "Sestdiena" un citi, bet noslēgumā paredzēta sadziedāšanās ar skatītājiem Paula skaņdarbā "Kā senā dziesmā".
Pirmais šīs turnejas koncerts notiks 15. februārī plkst. 16 koncertzālē "Cēsis", nākamais - 27. martā plkst. 19 Ogres novada Kultūras centrā. "Remix" 11. aprīlī plkst. 18 uzstāsies Latgales vēstniecībā "Gors", tad 17. aprīlī plkst. 19 sekos koncerts VEF Kultūras pilī. Savukārt 18. aprīlī plkst. 18 mūziķus varēs satikt Ventspils teātra namā "Jūras vārti", bet 18. augustā plkst. 20 - Dzintaru koncertzālē.