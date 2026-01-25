Megana Treinore reaģē uz kritiku par bērna ienākšanu ģimenē, izmantojot surogātmātes pakalpojumu
Amerikāņu dziedātāja Megana Treinore un viņas vīrs Derils Sabara šā gada 18. janvārī sagaidījuši pasaulē trešo bērnu, kas ģimenē ienācis ar surogātmātes palīdzību. Lai gan mūziķe saņēmusi neskaitāmus fanu apsveikumus ar ģimenes pieaugumu, daudzi kritizējuši viņas izvēli izmantot surogācijas pakalpojumu. Treinore atbildējusi visiem, kas uzskata, ka viņiem ir labāk zināms, kā dziedātājai vajadzējis rīkoties.
Tikai dažas dienas pēc trešā bērna piedzimšanas ar surogātmātes palīdzību Megana Treinore atbildēja uz saņemto kritiku. Sarunā ar žurnāla “People” pārstāvi dziedātāja aizstāvēja savu izvēli, norādot, ka surogācija ir "pieņemams" un dziļi nozīmīgs ceļš, kā paplašinātu ģimeni, un par to neklātos vīpsnāt vai nosodīt.
"Surogācija ir tikai vēl viens skaists veids, kā izveidot ģimeni," sacīja 32 gadus vecā Treinore. "Tas nav kaut kas, par ko vajadzētu sačukstēties vai tiesāt." Viņa vēlreiz uzsvēra, ka "katras ģimenes ceļojums ir atšķirīgs, un tie visi ir absolūti pieņemami."
Treinore paskaidroja, ka surogātmātes izmantošana nebija viņas sākotnējais plāns, bet beigu beigās kļuva par drošāko iespēju viņai un vīram Derilam Sabaram. Pāris, kas audzina dēlus Railiju (4) un Beriju (2), mēnešiem ilgi konsultējies ar ārstiem, pirms pieņēma šo lēmumu.
Hita "All About That Bass" autore arī pauda pateicību savai surogātmātei un slavēja viņu kā "nesavtīgu, stipru un mīlošu".
Otrdien Treinore paziņoja par meitenītes piedzimšanu, daloties ar fotogrāfijām no slimnīcas savā “Instagram” blogā. "2026. gada 18. janvāris. Mūsu meitenīte Mikija Mūna Treinore beidzot ir nākusi pasaulē, pateicoties mūsu neticamajai, supervaronei surogātei," viņa rakstīja, piebilstot, ka abi dēli jau ir neprātīgi iemīlējuši māsiņu un pat izvēlējušies viņas otro vārdu.