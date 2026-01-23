Modele Kaija Gerbere demonstrē savu perfekto presīti un atzīst, ka mamma Sindija Krauforde reizēm sniedz viņai "skarbus" padomus
Deviņdesmitajos gados populārās supermodeles Sindijas Kraufordes meita modele Kaija Gerbere pozējusi žurnāla “Harper’s Bazaar” februāra numura vākam un sniegusi ekskluzīvu interviju. Tajā viņa atklāj, kādus padomus sniedz slavenā mamma un kādās reizēs tie meitai tiek doti.
24 gadus vecās modeles Kaijas Gerberes fotogrāfijas būs apskatāmas “Harper’s Bazaar” jaunākā numura lappusēs un uz vāka. Glancētais žurnāls pārdošanā nonāks 3. februārī, taču izdevuma sociālajos tīklos jau novērtējamas krāšņās un jutekliskās bildes, ko uzņēmis fotogrāfs Luiss Alberto Rodrigess.
Vienā attēlā komiķa Pīta Deividsona bijusī draudzene parāda savu nevainojamo vēderpresīti. Savukārt žurnāla vāka fotogrāfijā zvaigzne demonstrē ļoti īsu baltu mini kleitu un melnas garās zeķes.
Intervijā Kaija stāsta par audzināšanu un savu mammu Sindiju Kraufordi, kura, sniedzot padomus, ir ļoti tieša. "Viņa nedod padomus, ja vien tu neprasi. Bet, ja tu jautā, tad gatavojies, ka viņa būs tik godīga un tieša, ka reizēm būs grūti pieņemt dzirdēto,” atzinusi Gerbere. "Parasti viņai ir taisnība, kas mēdz būt kaitinoši, bet viņa arī neiebilst, ja grasos pieļaut tās pašas kļūdas, ko mamma izdarīja pirms 30 gadiem."
Ekskluzīvajā intervijā Kaija stāsta arī par slavu, ko iemantojusi desmit gadu garās modeles karjeras laikā. "Esmu diezgan laimīga, ka varu būt kā palīglīdzeklis. Man nav aizmirsies, ka mana darba daļa ir vienkārši būt par to, ko cilvēki vēlas manī redzēt. Ka varu būt kā audekls vai spogulis, kur cilvēki redz atspoguļojamies savas pašu idejas,” norādījusi skaistā brunete.
Gerberei ir arī aktrises karjera. Viņa piedalās seriāla “Palm Royale” otrajā sezonā kopā ar Kristenu Vīgu un Kerolu Bernetu. Sindijas Kraufordes meita filmējas arī gaidāmajā projektā “Mother Mary”, kur viņas kolēģe ir Anna Heteveja. Viņa līdzdarbojas izrādē “Evanston Salt Costs Climbing”, kas tiek uzvesta “Rogue Machine” teātrī Losandželosā. "Es mīlu teātri, jo tas tiek atstāj atmiņas skatītājiem, bet neatstāj atmiņas… plašsaziņas līdzekļos,” viņa atzīmēja.