Eštons Kačers beidzot atklāj patiesību - vai viņš mazgājas?
Gadus pēc tam, kad amerikāņu aktieris Eštons Kačers un amerikāņu aktrise Mila Kunisa podkāstā apsprieda savus mazgāšanās paradumus, izraisot spekulācijas, ka viņi nemazgājas, Eštons Kačers beidzot ir izlēmis ieviest skaidrību.
2021. gadā Daka Šeparda podkāstā "Armchair Expert" Mila Kunisa sacīja, ka, augot, viņa "nemazgājās pārāk bieži", savukārt Eštons Kačers (47) piebilda, ka viņš katru dienu mazgā "paduses un dzimumlocekli, un neko citu — nekad". Viņš piebilda: "Man tiešām ir tendence pēc treniņa uzšļakstīt sejai nedaudz ūdens, lai noskalotu visu sāli". Kunisa piebilda, ka viņa mazgā seju "divas reizes dienā". Pēc podkāsta noklausīšanās daudziem radās priekšstats, ka viņi vispār nemazgājās.
Kačers intervijā žurnālam "People" teica, ka "tā bijusi vistrakākā lieta, kāda jebkad ar viņu notikusi", norādot, ka daudzi cilvēki uzskata, ka viņš smird.
Aktieris saka: "Es mazgājos, eju uz sporta zāli, pēc tam mazgājos."
Arī viņa kolēģis, kurš spēlē kopā ar viņu jaunajā seriālā "FX’s "The Beauty"", intervijas laikā apstiprināja, ka slavenība mazgājas.
Ramoss: "Varu apstiprināt — mans čoms mazgājas."