Laukirbes šļūc no kalniņa kā mazi bērni! Dabas vērotājs iemūžina amizantu skatu

Tas, ka dzīvajām radībām nav svešas arī cilvēkiem raksturīgās izklaides, nevienu nepārsteidz. Taču tik un tā šādas ainas liek pasmaidīt. Ar laukirbju izklaižu video savā "Facebook" kontā dalījies LTV laika ziņu redaktors Toms Bricis.

Video ierakstīts Bauskas novadā. Kamēr Latvijā ir daudz sniega un valda īsts ziemas laiks, par to priecājas ne tikai mazi bērni, masveidā vizinoties no dažāda izmēra kalniņiem, no viņiem neatpaliek arī dzīvnieki, kas izbauda savus mazos prieciņus.

