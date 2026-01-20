"A$AP Rocky" uzstājas 2025. gada "Lollapalooza" mūzikas festivālā Čikāgā
Šodien 18:16
Hiphopa zvaigzne "A$AP Rocky" septembrī uzstāsies Rīgā
Līdz ar jauno albumu "Don’t Be Dumb" amerikāņu hiphopa mākslinieks "A$AP Rocky" izziņojis pasaules koncerttūri, kurā šoruden paredzēta arī uzstāšanās Latvijā, aģentūru LETA informēja koncerta rīkotāji. Mākslinieks Rīgā uzstāsies 24. septembrī "Xiaomi Arēnā". Biļešu tirdzniecība sāksies nākamnedēļ.
"A$AP Rocky", īstajā vārdā Rakims Majerss, ir amerikāņu reperis un producents no Ņujorkas, kurš plašāku atpazīstamību ieguva 2011. gadā ar miksteipu "Live.Love.A$AP". Viņa debijas albums "Long.Live.A$AP" debitēja ASV albumu topa "Billboard 200" pirmajā vietā. Mākslinieks vairākkārt nominēts "Grammy" balvai un sadarbojies ar vairākiem starptautiski pazīstamiem izpildītājiem.
Rīgā paredzētais koncerts būs "A$AP Rocky" pirmais pilna mēroga solo koncerts Latvijā. Iepriekš mākslinieks uzstājies Latvijā 2022. gadā "Positivus" festivālā.