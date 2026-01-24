Divas desmitgades ar "Grejas anatomiju": fakti, ko nezināji par kulta seriālu
Divdesmit savas pastāvēšanas gados kulta seriāls “Grejas anatomija” ne tikai spējis iekarot skatītāju simpātijas visā pasaulē, bet arī radījis globālu fenomenu, proti, cilvēki savus uzskatus par veselību un mediķu darbu balsta ekrānā redzētajā, vēsta straumēšanas platforma "Disney+".
Pērn seriālam, kura nosaukums aizgūts no pasaulslavenās medicīnas mācību grāmatas “Greja anatomija” (1858), apritēja divdesmit gadu, un tas ir ilgāk pārraidītais medicīnas drāmas seriāls amerikāņu televīzijas vēsturē – 22 sezonas ar 459 sērijām. Ņemot vērā, ka sērija ir vidēji 43 minūtes gara, tas nozīmē 13 dienas, 16 stundas un 57 minūtes nepārtrauktas drāmas un attiecību līkloču!
Kamēr liela daļa slimnīcu stāstu dažādu iemeslu dēļ apraujas jau pēc sešām, septiņām sezonām, “Grejas anatomijai” izdevies izturēt laika pārbaudi. Kāds ir seriāla āķis, kas notur skatītāju uzmanību jau vairāk nekā divdesmit gadu? “Disney+” apkopojis interesantākos faktus, ko seriāla veidotāji ieslēpuši ekrānā!