8 Holivudas zvaigznes, kuras ļoti patīk Z paaudzei

Zanda Rītuma

Katrai paaudzei ir savi mīļākie aktieri. Šajā rakstā apskatītas astoņas Holivuda zvaigznes, par kurām bieži runā Z paaudzes pārstāvji.

Šie aktieri, kuri vairumā gadījumu ir paši Z paaudzes pārstāvji, ir iekarojuši uzmanību pateicoties savām lomām filmās un seriālos, kas aizrāvuši cilvēkus. Piemēram, Dženna Ortega daudziem ir pazīstama pateicoties ikoniskajai lomai seriālā "Wednesday", vai, piemēram, Millija Bobija Brauna, pateicoties tam, ka atveidoja Eleven (Vienpadsmit) daudziem iemīļotajā seriālā "Stranger Things". Noskaidro vairāk par citām slavenībām.

