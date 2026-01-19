FOTO: Jānis Jarāns, Lelde Dreimane, Jurijs Djakonovs un citi Ādažos nosvin draiskās komēdijas "Ak, šis nevainīgais blefs!" pirmizrādi

Komēdijas "Ak, šis nevainīgais blefs!" pirmizrāde Ādažos 2026. gada janvārī
Aizvadītās nedēļas nogalē, 17. janvārī, Ādažu kultūras centrā norisinājās draiskās franču komēdijas "Ak, šis nevainīgais blefs!" pirmizrāde.
Jauniestudējuma režisors ir Herberts Laukšteins, tā pamatā ir franču dramaturga Kloda Manjē luga “Blēzs”. Izrādi, kurā piedalās aktieri Jurijs Djakonovs, Velta Birze, Anna Nele Āboliņa, Lelde Dreimane, Jānis Jarāns, Ilze Pukinska, Ilze Liepa un Inga Krasovska, skatītāji uzņēma ar atzinību un stāvovācijām, savukārt pēc tam pirmizrāde tika nosvinēta draudzīgā afterparty, kurā netrūka ne tortes, kuru sagriezt tika uzticēts galvenās lomas atveidotājam Jurijam Djakonovam, ne atspirdzinošu dzērienu, un kurā piedalījās gan izrādes radošā komanda, gan viņu draugi, atbalstītāji un ģimenes.
“Šo lugu izvēlējos tāpēc, ka tā ir nevainojami uzrakstīta dramaturģija. “Blēzs” ir gan komiski spilgts, gan cilvēcīgi patiesīgs stāsts. Galvenās lomas atveidotājs Jurijs Djakonovs ir dzimis, lai nospēlētu gleznotāju un grāfu Blēzu de Ambrijē, vai varbūt luga ir uzrakstīta viņam. Skatītāji redzēs sīko blefošanu ceļā uz “laimi”, bet pāri visam – patiesu un tīru mīlestību,” uzrunā pauda izrādes režisors Herberts Laukšteins.
Nākamās izrādes notiks:
- 21. februārī Talsu kultūras centrā
- 26. februārī Ogres kultūras centrā
- 3. martā Brocēnu kultūras centrā
- 14. martā Rīgā, VEF Kultūras pilī
- 30. martā kultūras centrā “Ulbrokas pērle”
- 5. aprīlī kultūras centrā “Siguldas devons”
- 17. aprīlī Kuldīgas kultūras centrā
- 20. aprīlī Slampes kultūras pilī
- 23. aprīlī Aizkraukles kultūras centrā