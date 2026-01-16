Pasaulslavenais reperis A$AP Rocky.
Mūzika
Šodien 11:51
Pēc astoņu gadu pārtraukuma A$AP Rocky izdod ilgi gaidīto albumu
Pēc astoņu gadu pauzes pasaulslavenais reperis A$AP Rocky klausītājiem nodevis savu jauno albumu “Don’t Be Dumb”. Tas ir mākslinieka ceturtais studijas albums un pirmais pilnmetrāžas ieraksts kopš 2018. gadā izdotā albuma "Testing".
Jaunajā albumā iekļauti 17 skaņdarbi, tostarp jau iepriekš izdotie singli “Punk Rocky” un “Helicopter”, kurus pavadījuši vizuāli iespaidīgi mūzikas videoklipi. Pie albuma tapšanas piedalījušies vairāki pazīstami mākslinieki, tostarp Tyler, the Creator, Gorillaz, Thundercat, Danny Elfman un Will.i.am.
Albuma vāka dizains tapis sadarbībā ar režisoru Timu Bērtonu, un tajā attēlotas vairākas repera radošās personības. A$AP Rocky iepriekš skaidrojis, ka ilgā pauze saistīta ar vēlmi tiekties pēc kvalitātes un radīt paliekošu muzikālo mantojumu, nevis steigā izdot jaunu mūziku.
Jau pirms oficiālās iznākšanas albums guvis lielu klausītāju interesi – tas kļuvis par visvairāk iepriekš saglabāto hiphopa albumu platformā “Spotify”.