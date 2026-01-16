Biedrība aicina atteikties no Latvijas dalības 2026. gada "Eirovīzijā"
Biedrība "Ebreji par mieru" aicina pārskatīt Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) nostāju attiecībā uz Izraēlas sabiedriskā medija dalību "Eirovīzijas" dziesmu konkursā.
Vēstulē LSM valdei, Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei un kultūras ministrei Agnesei Lācei (P) norādīts, ka vairākas Eiropas valstu raidorganizācijas jau ir aicinājušas Eiropas Raidorganizāciju savienību (EBU) pārskatīt Izraēlas sabiedriskā medija dalību konkursā, ņemot vērā Izraēlas varasiestāžu iespējamos starptautisko tiesību un cilvēktiesību pārkāpumus Gazas joslā. Neskatoties uz to, EBU Ģenerālā asambleja pagājušā gada decembrī nolēma ļaut Izraēlas sabiedriskajam medijam turpināt dalību konkursā, kam sekojuši vairāku valstu mediju paziņojumi par atteikšanos piedalīties "Eirovīzijā" šogad.
Vēstules autori atsaucas uz starptautisko institūciju - ANO, Starptautiskās tiesas un Starptautiskās krimināltiesas - ziņojumiem un lēmumiem, kuros konstatēti iespējamie Izraēlas veikti starptautisko tiesību un cilvēktiesību pārkāpumi. Tāpat vēstulē paustas bažas par Izraēlas sabiedriskā medija neatkarību un atbilstību EBU statūtiem un ētikas kodeksam.
Vēstulē kritizēti arī atsevišķi LSM pārstāvju publiski izteikumi, kuros uzsvērta nepieciešamība nodalīt politiku no kultūras, norādot, ka "Eirovīzijas" dziesmu konkurss praksē kalpo arī kā publiskās diplomātijas instruments. Kā piemērs minēts EBU lēmums 2022. gadā izslēgt Krievijas raidorganizācijas no dalības konkursā pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā.
Biedrība aicina LSM rosināt EBU pārskatīt Izraēlas sabiedriskā medija atbilstību dalības kritērijiem, solidarizēties ar citām Eiropas raidorganizācijām un atteikties no dalības "Eirovīzijas" konkursā šogad. Tāpat vēstulē aicināts plašāk un sistemātiskāk sabiedrību informēt par Izraēlas-Palestīnas jautājumu, izmantojot starptautisko tiesību ekspertu vērtējumus un starptautisko organizāciju dokumentus.