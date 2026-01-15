“Sapnis, ko loloju piecus gadus”: Elīna Didrihsone Stambulā veiks plastisko operāciju
Uzņēmēja un digitālā satura veidotāja Elīna Didrihsone plāno veikt vēl vienu plastisko operāciju.
Kā Elīna atklājusi sociālajos tīklos, viņa kopā ar draudzeni Annu devusies uz Stambulu, kur plāno veikt plastiskās operācijas. Didrihsone nolēmusi īstenot vismaz piecus gadus lolotu sapni — veikt deguna korekciju.
Elīna skaidro, ka vēlas dabisku deguna formu, bez izteikta, uz augšu pacelta degungala un bez lielas izliekuma.
Viņa norāda, ka vienīgās papildu izmaksas bijušas aviobiļetes, jo operācijas cenā jau iekļauts pilns pakalpojumu klāsts — pati operācija, uzturēšanās villā, medikamenti, transfērs, pārsēji un konsultācijas. Elīna piebilst, ka Latvijā līdzīga operācija izmaksātu vismaz piecus tūkstošus eiro, turklāt par katru papildu pakalpojumu, piemēram, pārsējiem, uzturēšanos slimnīcā vai ārsta vizītēm, būtu jāmaksā atsevišķi.
Neraugoties uz dažādiem viedokļiem, Elīna atzīst, ka ir pārliecināta par savu lēmumu un uzsver — tik profesionālu attieksmi viņa līdz šim neesot pieredzējusi.