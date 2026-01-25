10 pārsteidzoši zvaigžņu romāni, par kuriem sabiedrība pat nenojauta
Ne visi Holivudas mīlas stāsti bija skaļi un vētraini...
10 pārsteidzoši zvaigžņu romāni, par kuriem sabiedrība pat nenojauta

Santa Hincenberga

Jauns.lv

Holivuda ir pazīstama ar skaļiem un kaislīgiem romāniem, kas bieži kļūst par mediju uzmanības objektu. Slavenības, kuru dzīves tiek nepārtraukti analizētas un iztirzātas, bieži sastopas ar grūtībām veidot privātas attiecības, tomēr dažiem tas, šķiet, savulaik tomēr bija izdevies.

Holivuda ir pilna ar piemēriem, kad ziņas par romānu starp divām liela mēroga zvaigznēm izskanēja tikai pēc daudziem gadiem, bet daži palikuši noslēpumā vēl šodien. 

Šie mazāk zināmie mīlas stāsti, kas bieži tika turēti ārpus žurnālistu uzmanības loka, veido īpašu un noslēpumainu Holivudas romantisko mantojumu. Lūk, desmit spilgti pāriem, par kuriem neesam pat dzirdējuši vai vienkārši piemirsuši:

Nākamā lapa: Raiens Goslings un Sandra Bulloka

