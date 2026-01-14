Dokumentālās filmas "Frankenšteins 2.0" pirmizrāde
Trešdien, 14. janvārī, kinoteātrī "Splendid Palace" pirmizrādi piedzīvoja režisora Dāvja Sīmaņa jaunākā dokumentālā filma "Frankenšteins 2.0".
FOTO: Lāce, Gailis, Kaža un citi viesi sveic Sīmani viņa jaunākās dokumentālās filmas "Frankenšteins 2.0" pirmizrādē
Filmas idejas pirmsākumi meklējami Covid-19 pandēmijas laikā, kad tās autori - režisors Sīmanis, scenārija līdzautors Uldis Tīrons un operators Andrejs Rudzāts - sāka pētījumu, lai noskaidrotu, vai ar zinātni, jaunajām tehnoloģijām un nāves bailēm pietiek, lai pagarinātu cilvēka dzīvi vai pat padarītu to mūžīgu.
Dokumentālā filma "Frankenšteins 2.0" ar starptautisko nosaukumu "Death of Death" pasaules pirmizrādi piedzīvoja Jihlavas starptautiskajā dokumentālo filmu festivālā 2025. gada 30. oktobrī. Filmas producents ir Guntis Trekteris. Tā veidota kā Latvijas un Čehijas kopražojums, ko atbalstījis Nacionālais kino centrs un Čehijas Filmu fonds.
Sīmanis ir kinorežisors, scenārists un kinoteorētiķis, kura darbi apvieno dokumentālo un mākslas kino ar poētisku un filozofisku skatījumu. Gan viņa spēlfilmas, gan dokumentālās filmas guvušas atzinību starptautiskos festivālos, uzsver Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.