Filma “Atriebēji: noslēgums” (2019) bija trīs stundu gara, bet viena no ainām, kas līdz skatītājiem nenonāca, bija aina starp Toniju Stārku un viņa pieaugušo meitu Morganu.
Kino
Šodien 07:17
Šīs zvaigznes pazuda pēdējā brīdī! 10 aktieri, kuri tika izgriezti no slavenām filmām
No brīža, kad filmēšana ir noslēgusies, līdz filmas pirmizrādei daudz kas var mainīties. Kad Holivudas režisori ieiet montāžas telpā, neviens nav pasargāts no izgriešanas – pat A klases zvaigznes.
No izdzēstām atgriešanās lomām līdz veselām sižeta līnijām, kas tika izmestas ārā – visi šie aktieri tika izgriezti no filmām pēcapstrādes laikā.