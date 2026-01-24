Šīs zvaigznes pazuda pēdējā brīdī! 10 aktieri, kuri tika izgriezti no slavenām filmām
foto: (Foto: Ekrānuzņēmums)
Filma “Atriebēji: noslēgums” (2019) bija trīs stundu gara, bet viena no ainām, kas līdz skatītājiem nenonāca, bija aina starp Toniju Stārku un viņa pieaugušo meitu Morganu.
Šīs zvaigznes pazuda pēdējā brīdī! 10 aktieri, kuri tika izgriezti no slavenām filmām

No brīža, kad filmēšana ir noslēgusies, līdz filmas pirmizrādei daudz kas var mainīties. Kad Holivudas režisori ieiet montāžas telpā, neviens nav pasargāts no izgriešanas – pat A klases zvaigznes.

No izdzēstām atgriešanās lomām līdz veselām sižeta līnijām, kas tika izmestas ārā – visi šie aktieri tika izgriezti no filmām pēcapstrādes laikā.
 

