"Pie velna Sāru Džesiku Pārkeri!" - “Misters Lieliskais” Kriss Nots rupji izsakās par “Sekss un lielpilsēta” kolēģi
Aktieris Kriss Nots asi reaģējis uz bijušās kolēģes Sāras Džesikas Pārkeres neseno apbalvojumu.
Seriāla "Sekss un lielpilsēta" zvaigzne Sāra Džesika Pārkere nesen tika godināta ar "Zelta globusu" Karolinas Burnetas balvu CBS un Paramount īpašajā pasākumā. Trīs dienas vēlāk, 9. janvārī, Nots dalījās ar fotogrāfiju no sporta zāles savā "Instagram" kontā un rakstīja: "Pie velna Jaungada svinības – ejam!"
Komentāros viens fans rakstīja: "Tu domā, ka jā, pie velna SJP (Sāra Džesika Pārkere) un viņas balvu, vai ne?" Atbildot, Nots šķita, ka piekrīt šim viedoklim, rakstot "tieši tā."
Viņa iesaistīšanās komentāros izraisīja lielu satraukumu, jo Nots un Pārkere bija ļoti iemīļots pāris gan "Sekss un lielpilsēta", gan "Un tā tas laiks paiet..." seriālos. Viņu attiecības bija uzskatītas par vienām no romantiskākajām televīzijas vēsturē.
Daži fani uzskatīja, ka Nots komentārs varētu būt saistīts ar viņa vilšanos un zaudētajām iespējām pēc izslēgšanas no šova. "Viņš vienkārši ir rūgts, ka viņu izsvītroja no šova," rakstīja viens sekotājs.
Kā zināms, Nots piedalījās tikai vienā "Un tā tas laiks paiet..." epizodē, kur viņa tēls Misters Lieliskais mira pirmās sērijas laikā. Lai arī viņam sākotnēji bija paredzēts atgriezties 1. sezonas noslēgumā, aina tika izņemta pēc tam, kad viņš sastapās ar vairākiem apsūdzējumiem par seksuālu uzmākšanos.
Nots, kurš kopš 2012. gada ir precējies ar Taru Vilsoni, noliedza divu sieviešu apsūdzības, ka viņš tās izvarojis, norādot, ka šīs apsūdzības ir "kategoriski nepatiesas".
Pārkere un viņas kolēģes, Sintija Niksona un Kristīna Deivisa, izdeva paziņojumu pēc apsūdzībām, sakot, ka viņas ir "dziļi sarūgtinātas, dzirdot par tām". "Mēs atbalstām sievietes, kas ir iznākušas priekšā un dalījušās ar savām sāpīgajām pieredzēm. Mēs zinām, ka tas ir ļoti grūti, un mēs viņas par to apbrīnojam," viņas turpināja.
