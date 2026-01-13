Emīls Balceris iesāk gadu jaunā ampluā - mūziķis kļūs par televīzijas šova vadītāju
No februāra "TV3" kanālā Latvijas popmūzikas zvaigzne Emīls Balceris būs redzams pavisam jaunā ampluā - populāro grupu "Bermudu divstūris" un "Musiqq" dalībnieks kļūs par iespaidīgās televīzijas viktorīnas "Pārņem laukumu” vadītāju.
Viktorīna “THE FLOOR | Pārņem laukumu” ir kļuvusi par vienu no pēdējo gadu vērienīgākajiem televīzijas formātiem, saņemot vairākas prestižas starptautiskas balvas. Pavisam drīz tā nonāks televīzijas ekrānos – 35 dalībnieki sacentīsies zināšanu duelī, katrs ar savu izvēlēto kategoriju. Šajā spēle var uzvarēt ikviens – galvenais ir plašas zināšanas un spēja ātri reaģēt. Latvija kļūs par 24. valsti, kurā tiks demonstrēts šis no Nīderlandes nākušais šova formāts, bet pats “THE FLOOR | Pārņem laukumu” kļūs par pirmo šovu, kurā Emīls Balceris piemērīs raidījuma vadītāja lomu.
“Jūtos pagodināts būt 24. vadītājs pasaulē, kas vada “THE FLOOR | Pārņem laukumu”! Šis man bija ļoti labs izaicinājums, kura laikā guvu fantastisku pieredzi. Tāpat arī vēlos izcelt foršo komunikāciju ar visiem dalībniekiem – viņi ir tie, kas nosaka, kāda būs spēle, un viņi bija vienkārši lieliski! Esmu priecīgs būt šajā projektā un ar nepacietību gaidu, kad šovs nokļūs TV ekrānos, jo šis ir lielisks erudīcijas šovs. Gribētu pat teikt – labākais, kāds bijis Latvijā!” dalās “THE FLOOR | Pārņem laukumu” vadītājs Emīls Balceris.
“THE FLOOR | Pārņem laukumu” spēli sāk viens no dalībniekiem, kurš uz dueli izaicina kādu no sev blakus esošajiem spēlētājiem, izvēloties viņa tēmu, piemēram, “slaveni sportisti”, “latviešu aktieri” vai “karogi”. Duelī katru jautājumu ilustrē attēls, un dalībniekiem jānosauc tas, ko redz attēlā. Uzvarētājs pārņem pretinieka laukumu, bet zaudētājs no spēles izstājas. Spēles mērķis – soli pa solim pārņemt visu laukumu, turpinot izaicināt un uzvarēt. Spēlētājs, kurš beigās kontrolē visu laukumu, mājās dodas ar galveno balvu.
