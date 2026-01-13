VIDEO: no skatuves uz ledus - Maksims Busels atklāj sevi līdz šim neredzētā lomā
Maksimu Buselu skatītāji pazīst kā pārliecinātu skatuves mākslinieku, dziedošu teātra un kino aktieri, kura klātbūtne vienmēr ir pamanāma. Taču šoreiz viņš izvēlējies no ierastās komforta zonas izkāpt un doties uz ledus – burtiski un simboliski.
Šajās dienās noslēgušies filmēšanas darbi mūzikas videoklipam dziesmai “AUST UN RIET” – pirmajai autora dziesmai, ko Busels radījis un izpilda latviešu valodā.
Dziesmas pirmizrāde notiks 24. janvārī ikgadējā mūzikas ceremonijā “Muzikālā Banka 2025” (tiešraide plkst. 21:10), un uzreiz pēc tam skatītājiem tiks piedāvāta arī videoklipa pirmizrāde.
Videoklipa filmēšana notika Volvo Sporta centra ledus hallē – vidē, kas šajā stāstā nav nejauša dekorācija.
Galvenajās lomās redzami jaunie daiļslidotāji – godalgoto vietu ieguvēji Fedir Kulish, Latvijas daiļslidotājs, kurš līdz 2022. gadam pārstāvēja Ukrainu, un Kira Baranovska, viena no vadošajām Latvijas junioru daiļslidotājām.
Videoklipu veidojis režisors Ruslan Fradkin, producente Nika Stepanova. Filmēšana realizēta ar Borisa un Ināras Teterevu fonda, daiļslidošanas klubu “Kristal Ice” un Volvo Sporta centra atbalstu.