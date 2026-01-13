Džordžs Klūnijs asprātīgi atbild Donaldam Trampam; Baltais nams reaģē lakoniski
Aktieris Džordžs Klūnijs 83. ikgadējā “Zelta Globusu” balvu pasniegšanas ceremonijā demonstrēja savas franču valodas prasmes — tikai dažas nedēļas pēc tam, kad ASV prezidents Donalds Tramps publiski bija apsveicis aktieri ar Francijas pilsonības iegūšanu.
Pasniedzot balvu par labāko kinofilmu drāmas kategorijā, Klūnijs uzrunāja klātesošos franču valodā. “Bonsoir, mes amis,” sacīja Klūnijs. “C’est un honneur d’être ici.” Šo frāzi brīvi var tulkot kā: “Labvakar, mani draugi, man ir gods šeit atrasties.”
Atsauce uz viņa pilsonību izskanēja vien divas nedēļas pēc tam, kad Tramps savā sociālajā tīklā “Truth Social” publiski komentēja Klūnija un viņa sievas Amalas lēmumu kļūt par Francijas pilsoņiem.
“Labas ziņas! Džordžs un Amala Klūniji – divi no visu laiku sliktākajiem politiskajiem pareģotājiem – oficiāli kļuvuši par pilsoņiem Francijā, kas diemžēl šobrīd cieš no nopietnām noziedzības problēmām savas absolūti katastrofālās imigrācijas politikas dēļ,” rakstīja Tramps. “Klūnijs politikā guva vairāk publicitātes nekā savās dažās un pilnīgi viduvējās filmās,” piebilda prezidents. “Viņš nemaz nebija kinozvaigzne – vienkārši vidusmēra cilvēks, kurš nemitīgi sūdzējās par veselā saprāta trūkumu politikā.”
Pēc tam, kad interneta lietotāji norādīja uz Klūnija iespējamo smalko dzēlienu Trampam, Baltā nama pārstāvis to komentēja lakoniski: “Nevienu tas neinteresē.”
Saskaņā ar naturalizācijas dekrētu Klūnijiem un viņu astoņus gadus vecajiem dvīņiem — Ellai un Aleksandram — piešķirta Francijas pilsonība.
Kā aktieris un režisors, kurš saņēmis “Oskara” balvu, oktobrī pastāstīja, Klūniji kopā ar bērniem dzīvo Francijā, lai attālinātos no Holivudas kultūras. Klūnijiem pieder īpašumi vairākās valstīs, tostarp Itālijā, Anglijā un netālu no Klūnija ģimenes Kentuki štatā.