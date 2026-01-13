“Tas taču nevar būt legāli!” - Šons Penns pieķerts smēķējam “Zelta Globusa” ceremonijā
Šons Penns pārsteidzis “Zelta Globusa” skatītājus — pat apbalvošanas ceremonijas laikā aktieris nav atturējies no cigaretes.
Penns, kurš pasākumā piedalījās kā nominants par filmu "One Battle After Another", tika pamanīts smēķējam telpās, sēžot pie galda, pie kura atradās arī viņa kolēģis Leonardo Dikaprio un citi viesi.
“The Wall Street Journal” žurnālists Bens Frics publicēja fotogrāfiju, kurā redzams 65 gadus vecais Penns brīdī, kad viņš ievelk dūmu no cigaretes. Attēlā aktieris sēž pie galda, kamēr Keita Hadsone un 51 gadu vecais Di Kaprio sarunājas. “Šis taču nevar būt likumīgi,” Frics rakstīja ierakstā, ko publicēja platformā “X”.
Arī “Vanity Fair” ceremonijas laikā ziņoja, ka kāds režisors, kurš apmeklēja “Zelta Globusa” pasākumu, pastāstījis vienam no žurnāla reportieriem — Penns “tikko aizdedzināja cigareti zālē, tieši pie sava galda”, kamēr citi viesi meklējuši iespējas doties ārā uzsmēķēt.
Fotogrāfija nonāca arī “Instagram” kontā @cigfluencers, kas tai pievienoja parakstu: “Šons Penns smēķē "Zelta Globusu" norises vietā!? Te notiek neticamas lietas.”
Filma "One Battle After Another" ceremonijā kopumā ieguva piecas balvas, tostarp apbalvojumu par labāko kinofilmu — mūziklu vai komēdiju. Pats Penns bija nominēts balvai “Labākais otrā plāna aktieris kinofilmā”, taču to saņēma Stellans Skarsgords par lomu filmā Sentimental Value.
Šī gan nav pirmā reize, kad Penns šādi izrīkojas — 2018. gadā viņš raidījumā "The Late Show with Stephen Colbert" tiešraides laikā uzsmēķēja divas cigaretes, izraisot plašu skatītāju neizpratni sociālajos tīklos.
