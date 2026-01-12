“Viņam jāfilmējas komēdijā!” - fani sajūsmā par Leonardo Dikaprio uzvedību “Zelta globusā”
2026. gada “Zelta globusu” ceremonijā tika atklāta līdz šim mazāk redzēta aktiera Leonardo Dikaprio puse.
Videoierakstā, ar kuru no balvu pasniegšanas pasākuma dalījās laikraksta “The New York Times” reportieris Kails Bjūkenans, aktieris reklāmas pauzes laikā bija īpaši dzīvīgs, sarunājoties ar kādu citu zvaigzni. Video redzams, kā 51 gadu vecais Dikaprio nodibina acu kontaktu ar kādu tuvumā esošu personu, norāda uz viņu un šķietami izrunā: “Es tevi vēroju tajā brīdī ar to K-pop lietu — tu biji tāds: “Kas tas ir? Kas tas ir?””
Something has activated Leonardo DiCaprio during this commercial break pic.twitter.com/TWPf1S9OMw— Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 12, 2026
Runājot ar personu, kura gan video kadrā nav redzama, Dikaprio sāka smieties, un bija skaidrs, ka viņš lieliski izklaidējas — turklāt ir daudz izteiksmīgāks, nekā fani pieraduši viņu redzēt, atdarinot sarunu biedra agrāko uzvedību vakara gaitā.
Dikaprio entuziasms klipā tika augstu novērtēts arī fanu vidū. “Es nekad neesmu redzējis viņu tik izteiksmīgu,” rakstīja viens komentētājs, savukārt cits piebilda Bjūkenanam: “Tev pienākas Zelta globuss par šo video.” “Viņam steidzami jāfilmējas komēdijā,” rakstīja vēl kāds, bet cits fans piebilda: “Paga, man viņš ļoti patīk.”
Citās epizodēs Dikaprio redzēts pārsteigts sarunā ar aktrisi Keitu Hadsoni un smejamies kopā ar Džūliju Robertsu.
Dikaprio bija nominēts balvai par labāko aktiera sniegumu mūziklā vai komēdijā par galveno lomu Pola Tomasa Andersona grāvēja filmā, tomēr balvu saņēma filmas “Marty Supreme” zvaigzne Timotijs Šalamē. “One Battle After Another” šogad bija līdere nomināciju skaita ziņā — kopumā deviņas nominācijas.
Pasniegtas "Zelta globusa" balvas
Pasniegtas "Zelta globusa" balvas. Pasniegšanas ceremonijā visvairāk balvu izpelnījusies Pola Tomasa Andersona filma "Cīņa pēc cīņas" .