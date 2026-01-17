Sievietes nespēj pārstāt domāt par filmas "Avatars" tēlu Džeiku Salliju, turklāt pavisam negaidīta iemesla dēļ
Dāmas neslēpj, ka tas, ko dara Džeiks Sallijs (Sems Vortingtons), ir ļoti pievilcīgi, taču ne visi to sapratīs.
Jau 2009. gadā, kad filma "Avatars" piedzīvoja pirmizrādi, Džeiks Sallijs iekaroja internetu un vairāku dāmu sirdis. Daudzi piekritīs, ka Pandoras iedzīvotāji "na’vi" ir patiesi apbrīnojami radījumi, taču izskats nav vienīgais faktors, kādēļ Džeiks ir sieviešu favorīts. Platformā "TikTok" cirkulē vairāki video, kuros viņš ir redzams, darot pavisam ko parastu.
"Kad viņš noliec galvu, es nevaru!!!"— šādi komentē vairākas sievietes zem video, kuros sakompilēti klipi no "Avatara" filmām. Tajos Džeiks neko vairāk nedara kā dažādās situācijās strauji noliec galvu uz sāniem. Tieši tā! Dāmas ir apsēstas ar šo mazo žestu, ko, kā tiek komentēts, aktieris Sems dara neapzināti, jo tas esot ierasts austrāliešiem. Sievietes arī piebilst, ka vīrieši, visticamāk, nesapratīs, kāpēc tas ir tik pievilcīgi, taču atbilde ir šāda: "To nevar izskaidrot — tu vai nu to saproti, vai nē. Tas ir ļoti seksīgi!"
@ppowdr2 sam worthington was born to play jake #avatarfireandash #avatar #xyzabc #fyp #jakesully ♬ צליל מקורי - elian ⋆. 𐙚 ˚
Protams, tiek novērtēts arī tas, ka Džeiks ir gatavs "nodedzināt pasauli", lai pasargātu savu ģimeni, kā arī tas, ka viņam patiesi rūp viņa sieva. Mērķtiecīgs, drosmīgs, iejūtīgs - viņš ir vīrietis, kādu sievietes vēlas redzēt sev blakām, tiek rakstīts komentāros. Un, protams, kad viņš noliec galvu, internets zaudē prātu.
Pērn pirmizrādi piedzīvoja filma "Avatars: Uguns un pelni" (Avatar: Fire and Ash). Šī ir trešā filma Kemerona "Avatara" filmu ciklā pēc filmas "Avatars: Ūdensceļš" (2022).
Par filmu: Džeika un Neitiri ģimene smagi pārdzīvo sēras pēc dēla Netejama nāves. Viņi sastop jaunu, agresīvu navi cilti - pelnu ļaudis, kurus vada viņu ugunīgā Varanga. Pandorā konflikts kļūst arvien izteiktāks, un parādās jauna morāla šķautne.