VIDEO: episks duelis Polijas zoodārzā - mazs briedītis izaicina milzu degunradzi!
Nē, tas nav mākslīgā intelekta radīts video, ar kuriem mūsdienās ir pārpludināti sociālie mediji — šis amizantais skats 9. janvārī pavērās Polijas Vroclavas pilsētas zoodārza apmeklētājiem.
Tik tiešām, pēdējo dienu laikā par globālo hitu kļuvušajā video apmēram 13 kilogramus vieglais Ķīnas mundžaku (Muntiacus reevesi) tēviņš izdomāja izaicināt uz cīņu 1,7 tonnu smago degunradzi.
Vroclavas zoodārzs savā “Facebook” kontā skaidro, ka Mundzaks — tā sauc šo tēviņu — nolēma izaicināt uz cīņu vairāk nekā 100 reižu smagāko Marusku, jo šī tēviņa draudzenei tieši tobrīd bija meklēšanās laiks, kas viņam pašam izraisīja testosterona uzplūdus. Tādēļ, lai “izlādētos”, aizsargātu teritoriju un parādītu, kurš te ir priekšnieks, Mundzaks sarīkoja šo iespaidīgo priekšnesumu, īpaši nepievēršot uzmanību pretinieces izmēriem un svaram.
Maruska to acīmredzami uztvēra kā rotaļu, tādēļ pret sīko izaicinātāju izturējās saudzīgi un duelī neviens necieta.
Šajā zoodārzā degunradži un mundžaki jau gadiem ilgi dzīvo ar kopēju pagalmu un barotavu, tādēļ sadzīvo itin draudzīgi, par ko liecina zoodārza video.
Maruśka i Mundżak to jeden z najsłynniejszych duetów w sieci ❤️ Ich historia z wrocławskiego ZOO obiegła świat 🌍 A jak wygląda ich relacja? Dokładnie tak jak możecie zaobserwować na nagraniu 🎥 pic.twitter.com/H2rDDRB2HE— Wroclaw (@wroclaw_info) January 10, 2026
Rīgas zoodārza mājas lapā stāstīts, ka Ķīnas mundžaks ir Ķīnas endēms, sastopams plašā areālā Ķīnas dienvidaustrumos un Taivānas salā. Skaits samazinās, iespējams, ka sugai jau atbilst daļēji apdraudētas sugas statuss. Galvenie apdraudējuma faktori ir dzīves vides iznīcināšana un medības.