"WinterCon X" pirmā diena
Ar "K-pop" dejām, spilgtiem kostīmiem un fanu pūļiem Ķīpsalā sestdien, 10. janvārī, tika aizvadīta popkultūras festivāla "WinterCon X" pirmā diena.
FOTO: Ķīpsalu pārņēmuši spilgti anime tēli - tā aizritēja "WinterCon X" pirmā diena
Spilgtais pasākums pulcēja komiksu, anime, spēļu un cosplay fanus no visas Baltijas. Pasākums sākās sestdiena plkst. 11.00 un visas dienas garumā piedāvāja sanākušajiem virkni aktivitāšu: spēļu turnīrus, e-sporta cīņas, mākslas zonu prezentācijas un konkursus.
Uz lielās Cosplay skatuves varēja vērot dažādus šovus un priekšnesumus, bet deju zonā fani varēja baudīt popgrupas "K-pop"deju priekšnesumus. Papildu tam "K-pop" cienītāji varēja piedalīties arī “K-Pop Random Dance” aktivitātēs un dejot līdzi populārās grupas dziesmām.
Pasākuma apmeklētāji varēja piedalīties arī prezentācijās, piemēram, diskusijā par to, kā komiksi ir mainījuši mākslinieku dzīvi, vai darbnīcās par LED tehnoloģiju izmantošanu cosplay kostīmos.
Festivāls "WinterCon X" turpināsies arī svētdien ar vēl plašāku programmu, kurā fani varēs izbaudīt vēl vairāk cosplay šovu, spēļu sacensību, tikties ar radošiem māksliniekiem un piedalīties tematiskās diskusijās.