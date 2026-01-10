Debesis Birmingemā iekrāsojušās sirreālā tonī. "Jūtos kā seriālā "Stranger Things"!". VIDEO
Lielbritānijas iedzīvotāji ceturtdienas vakarā, 8. janvārī, kļuva par lieciniekiem neparastai parādībai, kad debesis Birmingemā iekrāsojās sirreālā tonī.
Neparastais skats izraisīja īstu ažiotāžu sociālajos tīklos. “Sākumā domāju, ka šīs fotogrāfijas ir ģenerētas ar mākslīgā intelekta palīdzību,” atzina kāds iedzīvotājs. “Man bija sajūta, it kā atrastos seriālā "Stranger Things",” piebilda cits. “Man, atklāti sakot, šķita, ka tās ir pasaules beigas,” sacīja vēl kāds.
Taču izrādījās, ka redzētais nebija nedz mākslīgā intelekta ģenerēts, nedz dabas brīnums. BBC meteorologs Saimons Kings skaidroja, ka rozā gaismas cēlonis bija LED apgaismojums "St Andrews" stadionā. “Atmosfēras apstākļi ar zemu mākoņu slāni un pat sniegputeni var padarīt debesis īpaši atstarojošas, ļaujot izcelties ielu apgaismojumam, ēkām un pat futbola stadionu violetajām gaismām,” norādīja Kings.
Savukārt meteorologs Greiems Madžs piebilda, ka sniegs izkliedē vairāk zilās gaismas, tādējādi padarot debesīs redzamākas sarkanās un rozā nokrāsas.