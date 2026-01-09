Mūžībā devusies slavenā "TikTok" omīte, kuras dzīvesprieks priecēja miljoniem sekotāju
91 gadu vecumā mūžībā devusies "TikTok" zvaigzne Norma, kura kopā ar mazmeitu Džesu ieguva miljoniem sekotāju, daloties ar jautriem un dzīvespriecīgiem video par savu ikdienu.
Abu kopējais konts bija kluss pēdējos mēnešos, un nesen tika paziņots, ka Norma ir mirusi 91 gada vecumā.
Paziņojot šo ziņu saviem 2,7 miljoniem sekotāju, slavenais "TikTok" konts ievietoja ierakstu: "05/06/25 - diena, kad mūsu ģimene zaudēja mūsu klinti, mūsu visu, mūsu skaisto, dārgumu, perfektu dāmu. Mēs visi esam patiesi sagrauti un mūsu dzīves vairs nekad nebūs tās pašas. Vēlamies, lai visi zinātu, ka ome mierīgi aizmiga, apņemta ar visu savu ģimeni, viņa bija pilna mīlestības un saņēma visskaistāko aprūpi. Ja kāds pelnījis vietu debesīs, tad tas esi tu."
Ieraksts atspoguļoja, cik daudz Normai nozīmēja būt daļai no "TikTok" kopienas.
Džesas un Normas video parasti bija komēdijas rakstura, kur viņas izmēģināja vīrusu trendus, jokojās un radīja smieklīgas mijiedarbības dēļ paaudžu atšķirībām.
Fani ir sagrauti pēc Normas nāves un devušies uz sociālajiem medijiem, lai izteiktu līdzjūtību.
"Sūtu jums un jūsu ģimenei tik daudz mīlestības. Norma ienesa tik daudz prieka tik daudziem, viņa man atgādināja manu pašu omīti (es dažreiz skatījos jūsu video ar asarām no prieka), un palīdzēja man dziedēt, kā, es esmu pārliecināts, ka tas ir daudz cilvēkiem šeit. Kāda īpaša sieviete un ģimene jūs esat," komentēja Džeida Tīrlvalle.
Viens fans pat teica, ka tauta sajuta, ka zaudējusi savu vecmāmiņu, un šo sajūtu atkārtoja arī citi fani. "Tauta ir zaudējusi savu omīti, atpūties mierā, Norma."