Ginta Zilbaloža kaķēns Kino.
Slavenības
Šodien 13:16
Gints Zilbalodis izrāda savu jauno mīluli - Kino
"Man tagad ir kaķis. Viņu sauc Kino," sociālajos tīklos raksta režisors, scenārists un animators Gints Zilbalodis.
Enerģisks – tā varētu raksturot režisora Ginta Zilbalodža jauno kaķi. Komentāros cilvēki jau raksta, ka tas ir "Straumes" kaķis, jo, kā jau režisors atklāja, animācijas filmas galvenais varonis nav melns, bet gan tumši pelēks. Kino, savukārt, ir gaiši pelēks, tāpēc kāds min, ka varbūt tas ir mājiens, ka šādi kaķis varētu izskatīsies otrajā filmā. Kopumā komentāri zem publicētā video ir ļoti pozitīvi. Kaķēns daudziem šķiet ļoti mīlīgs.
Kino jau "palīdz" Zilbalodim strādāt. Jaunākajā "Instagram" video redzams, ka kaķis sākumā sēž uz režisora pleca, bet pēc tam nolec un visbeidzot maigi pieglaužas un iekož brillēs.