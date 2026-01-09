Lelde Kovaļova paziņo pirmizrādes datumu jaunajam TV projektam “Nozieguma rekonstrukcija”
Televīzijas skatītājiem drīzumā būs iespēja vērot jaunu pašmāju "true crime" jeb patiesu noziegumu žanra - kino kvalitātes raidījumu “Nozieguma rekonstrukcija”. Tā pirmā epizode būs pieejama no 22. janvāra Tet TV+, ziņo raidījuma idejas autore Lelde Kovaļova.
Raidījums atklās septiņas nozīmīgas krimināllietas, kas pēdējo divdesmit gadu laikā būtiski ietekmējušas Latvijas sabiedrību. Tā idejas autore un vadītāja ir latviešu rakstniece un kino producente Lelde Kovaļova, galvenais žurnālists – Roberts Šteinbergs, bet izmeklēšanas konsultante – Rolanda Bula. Ar raidījuma radošo grupu “Tet” Kovaļovai ir ilgstoša un veiksmīga sadarbība dažādu TV projektu veidošanā.
Par projektu Lelde Kovaļova saka:
“True crime žanrs nav sensācija – tas ir skatījums uz sabiedrības tumšākajām pusēm, lai mēs saprastu, kā tās rodas un kā sevi pasargāt. Man ir svarīgi šos stāstus atklāt ar cieņu pret faktiem, pret upuriem un pret viņu ģimenēm. Tajā pašā laikā es ticu, ka par šīm tēmām ir jārunā, jo zināšanas un izpratne var kādu pasargāt.”
Treileris jau ir publiskots, un tas dod priekšstatu par emocionāli spēcīgo un profesionāli rūpīgo pieeju raidījumā.