A$AP Rocky jau laikus brīdina savas meitas potenciālos pielūdzējus!
Mūziķu pāris Rianna un A$AP Rocky ir vecāki trim bērniem. Ilgi gaidītā meita diviem dēliem pievienojās aizvadītā gada rudenī, un gādīgais tēvs jau tagad brīdinājis sava lolojuma potenciālos pielūdzējus, ka ar viņu joki būs mazi.
Barbadosiešu popzvaigzne Rianna un amerikāņu reperis A$AP Rocky 2025. gada septembrī sagaidīja pasaulē savu trešo bērnu, kļūstot par pirmās meitas vecākiem. Ģimenē jau aug divi dēli.
Lai gan mazulīte ir vien četrus mēnešus veca, aizbildnieciski noskaņotais A$AP Rocky izteicis stingru brīdinājumu ikvienam, kurš nākotnē vēlēsies satikties ar viņa meitu Rokiju Airišu. „Es lūgšu par viņiem Dievu,” jaunais tēvs, kura īstais vārds ir Rakims Atelstons Meijers, atzinis žurnālam “W Magazine”. Norādot, ka viņu un viņa meitu nebūs viegli apburt, Rokijas Airišas tēvs piebilda: „Viņiem patiešām klāsies grūti.”
Kopš kļūšanas par vecāku A$AP Rocky esot pilnībā ģimenes pārņemts, un viņam nav nekā dārgāka uz pasaules kā partnere un viņu kopīgie bērni, kuriem reperis ir gādīgs un mīlošs tēvs. Rianna un A$AP Rocky ģimenē audzina trīsarpus veco dēlu RZA, divus gadus veco dēlu Raiotu Rouzu. 2025. gada 13. septembrī pāris sagaidīja savu trešo bērnu, pirmo meitu.
Apsverot, kā viņa dzīve ir mainījusies, kļūstot par tēvu, skaņdarba „Praise The Lord” izpildītājs žurnālam atzina, ka viņa sirds ir kļuvusi ievērojami maigāka. „Esmu daudz emocionālāks,” atzina mūziķis. „Pirms bērniem es, iespējams, biju diezgan vēss. Bet tagad esmu mīlošs čalis.”
Pirms neilga laika, kad pāris pirmo reizi apmeklēja saviesīgu pasākumu kā trīs bērnu vecāki, A$AP Rocky izmantoja iespēju un nosūtīja siltu sveicienu savām atvasēm. Jautāts, kā viņa dēli izturas pret mazo māsiņu, viņš paskaidroja: „Es domāju, ka viņi laiku pa laikam ir nedaudz greizsirdīgi, bet viņiem nevajadzētu tādiem būt.”
“Iespējams, viņiem vajadzīgs mazliet laika, lai pierastu. Sveiciens maniem puikām un manai meitiņai. Tētis jūs visus mīl,” viņš teica 2025. gada novembrī, piedaloties CFDA balvu pasniegšanas ceremonijā.