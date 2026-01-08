“Stranger Things” zvaigzne Džo Kīrijs sasniedz mūzikas topu virsotni - vai fani veicināja dziesmas panākumus pēc seriāla fināla?
Seriāla “Stranger Things” zvaigzne Džo Kīrijs ar savu dziesmu "End of Beginning" nesen sasniedza pirmo vietu mūzikas straumēšanas platformas Spotify pasaules klausītāko dziesmu sarakstā, pārspējot pat Teilores Sviftas hitu "The Fate of Ophelia", kas tur atradās 78 dienas pēc kārtas.
Kīrijs, kurš mūziku izdod ar pseidonīmu DJO, ieguva atbalstu Spotify rangos pēc tam, kad daudzi fani vēlējās dzirdēt šo dziesmu seriāla “Stranger Things” noslēgumā. Viņa dziesma “End of Beginning”, kas tika izdota kā daļa no Kīrija 2022. gada albuma “Decide”, no pirmās vietas izdzina Sviftas 2025. gada dziesmu “The Fate of Ophelia”. Ievērojamo lēcienu topā Kīrija dziesma piedzīvoja pēc seriāla fināla.
“The Fate of Ophelia” no Sviftas jaunākā albuma “The Life of a Showgirl” bija pavadījusi 78 dienas pēc kārtas pirmajā vietā Spotify topos, līdz Kīrijs pārņēma tās vietu.
Ironiski, ka Kīrijs un Svifta iepriekš bija tikušies ierakstu studijā Ņujorkā, kur popzvaigzne viņam uzslavēja dziesmu “End of Beginning”. "Es vienkārši nejauši biju tur tajā dienā, kad viņa bija tur. Viņa ir tiešām jauka. Esmu viņu sastapis pāris reizes," atcerējās Kīrijs. "Pirms kaut kas notika ar šo dziesmu, viņa teica: "Hei, man ļoti patīk tava dziesma "End of Beginning"."
"Bet viņa patiešām ir mūzikas mīļotāja. Un viņa ir ļoti atvērta jaunai mūzikai un tam, kas nāk ārā," viņš turpināja. "Tā kā man nav pārsteigums, jo viņa ir liela mūzikas fane un vienkārši izmeklē un atrod lietas. Tā kā kaut kā tas nokļuva pie viņas, viņa to noklausījās un teica, ka viņai patika. Patiešām, patiešām jauki no viņas puses."
Kīrijs sāka veidot mūziku pirms desmit gadiem, kad viņš uzsāka darbu “Stranger Things” seriālā. Viņš ir grupas "Post Animal" dalībnieks un ir izdevis trīs solo studijas albumus, izmantojot savu mūzikas pseidonīmu.