Vai Bredlijs Kūpers veicis plastiskās operācijas? Aktieris komentē baumas
Holivudas aktieris Bredlijs Kūpers beidzot komentējis plastiskās ķirurģijas baumas.
Filmu “Zvaigzne ir dzimusi” un “Paģiras” zvaigzne beidzot atbildējis uz interneta bažām par viņa acīmredzamajām izmaiņām izskatā, podkāstā “Smartless” runājot ar Džeisonu Beitmenu, Šonu Heizu un Vilu Arnetu.
Baumas par plastisko ķirurģiju ap Bredliju Kūperu ir sākušās pēc tam, kad daži cilvēki sāka pamanīt izmaiņas viņa sejas izskatā — īpaši ap degunu un vaigu kauliem. Kritiķi norādīja, ka aktiera sejas kontūras izskatās uzlabotas un izlīdzinātas, kas raisīja aizdomas, ka viņš varētu būt veicis plastiskās operācijas. Pārmaiņas viņa izskatā tika saistītas ar gadu gaitā notikušām izmaiņām, ko daži uzskatīja par pazīmi, ka ir veikta ķirurģiska iejaukšanās.
Tomēr gan Arnets, gan Beitmens podkāstā norādīja, ka “Kūpers nav mainījis savu izskatu”. Arī pats aktieris pievienojās sarunai, sakot: "Pēdējās pāris nedēļās cilvēki pie manis nāk. Viņi saka: “Oh, tu izskaties labi!”" Viņš atzīmēja, ka, lai arī viņš novērtē komplimentus, ir dīvaini dzirdēt, ka tiek pieņemts, ka viņš ir veicis ķirurģiskas izmaiņas.
Lai gan vairāk neko Kūpers par šīm baumām nekomentēja, 51 gadus vecais aktieris iepriekš ir paskaidrojis savu nostāju par izmaiņām izskatā. Savulaik Kūpers paskaidroja iemeslu, kāpēc viņš valkāja protēzi degunam, atveidojot leģendāro Leonardu Bernsteinu 2023. gada filmā “Maestro”. Viņš norādīja, ka darīja to, lai varonim piešķirtu autentiskumu, un ka protēze bija būtiska, lai atainotu Bernsteina raksturīgās deguna īpašības.