Mūzika
Šodien 07:59
Kā “TikTok” izmainīja mūzikas pasauli 2025. gadā: noskaidroti aizvadītā gada populārākie mākslinieki un dziesmas
Saskaņā ar oficiālo paziņojumu, šogad 8 no 10 dziesmām, kas sasniedza pirmo vietu “Billboard”, vispirms kļuva par vīrusu hitu “TikTok”.
Šogad “TikTok” palīdzēja izcelt vairākus jaunus māksliniekus, piemēram, Aleksu Vorenu, Ravyn Lenae, sombr un Lolu Jangu. Platforma nav pazīstama tikai ar jaunu mākslinieku popularizēšanu, jo “TikTok” arī palīdz atsākt vecāku dziesmu atdzimšanu. Piemēram, 2025. gadā no jauna tika atklātas tādas dziesmas kā "Breakin' Dishes" no Rihannas, "Let Down" no Radiohead un "Rock That Body" no Black Eyed Peas.