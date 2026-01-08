Apstiprināts aktiera Džeimsa Rensona nāves iemesls
Apstiprināts aktiera Džeimsa Ransona nāves cēlonis.
Saskaņā ar 29. decembrī izsniegto nāves sertifikātu, aktieris miris 19. decembrī Losandželosā no pašnāvības.
Divas dienas pēc Ransona nāves viņa sieva Džeimija publicēja aizkustinošu ziņu “Instagram”, rakstot: "Es tev teicu, ka esmu tevi mīlējusi 1000 reizes un zinu, ka mīlēšu tevi vēlreiz. Tu man teici, ka man jābūt vairāk kā tev un tev jābūt vairāk kā man — un tu biji pilnīgi pareizs." Viņa pateicās viņam par "lielākajiem dāvinājumiem" — viņu diviem bērniem, Džeku un Violetu, un izteica mūžīgu mīlestību.
Pēc aktiera nāves tika izveidota arī “GoFundMe” lapa, lai palīdzētu ģimenei segt izdevumus. Lapas aprakstā Ransons tika pieminēts kā "mīlēts vīrs, tēvs un draugs", atceroties viņu kā jautru, pievilcīgu, ģeniālu un izcilu tēvu.
Ransons plašāku atpazīstamību ieguva 2003. gadā, atveidojot Zigiju Sobotku HBO seriāla “The Wire” otrajā sezonā. Piecus gadus vēlāk viņš piedalījās miniseriālā “Generation Kill”, kurā atveidoja reālu ASV jūras kājnieku – kaprāli Džošu Reju Personu.
Baltimorā dzimušais aktieris bija pazīstams arī ar lomām šausmu filmās “Sinister”, “Sinister 2”, “In a Valley of Violence”, “The Black Phone” un “The Black Phone 2”, kas kļuva par viņa pēdējo projektu. Ransons atveidoja pieaugušo Ediju Kaspbraku filmā “It: Chapter Two”. Viņa televīzijas darbos ietilpst arī seriāli “Poker Face”, “SEAL Team” un “50 States of Fright”.