Aktieru balvu nominācijās dominē "One Battle After Another"
Trešdien izziņotajās Aktieru balvu nominācijās dominē filma "One Battle After Another" ("Cīņa pēc cīņas"), kas kopumā izpelnījusies septiņas Ekrāna aktieru ģildes-Amerikas Televīzijas un radio mākslinieku federācijas (SAG-AFTRA) balvu nominācijas.
Līdz pagājušajam gadam godalga bija pazīstama kā Ekrāna aktieru ģildes (SAG) balva, un 31 gada laikā, kopš tiek pasniegta šīs balva, nevienai filmai nav bijušas vairāk par piecām nominācijām.
"One Battle After Another" pretendē uz balvu labākā ansambļa, vairākās labāko aktieru kategorijās, kā arī labāko kaskadieru kategorijā.
Pārējās četras filmas, kas pretendē uz galveno, labākā ansambļa, balvu ir "Sinners" ("Grēcinieki"), "Hamnet" ("Hamnets"), "Marty Supreme" ("Mārtijs Lieliskais") un "Frankenstein" ("Frankenšteins").
Teju visas kinolentes, kas pēdējās desmitgadēs saņēmušas labākās filmas "Oskaru", pirms tam bijušas nominētas SAG labākā ansambļa balvai.
Šogad pretendentu vidū uz labākā ansambļa balvu nav tādi atzinību izpelnījušies kinodarbi kā "Sentimental Value" ("Sentimentāla vērtība"), "Wicked: For Good" ("Ļaunā: Otrā daļa") un "Train Dreams".
Aktieru balvu ceremonija notiks 1. martā Losandželosā.