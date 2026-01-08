Krišjānis Salmiņš pārsteidz ar hobiju - aktieris paša rokām darina paklājus
Kamēr Valmieras teātra skatītāji Krišjāni Salmiņu pazīst kā skatuves mākslinieku, ārpus prožektoru gaismām viņš strādā pavisam citā ritmā – ar dziju, pacietību un rokām jeb taftingošanu. Aktieris aizrāvies ar paklāju veidošanu!
Aktiera Krišjāņa Salmiņa ikdiena sākas gluži kā daudziem citiem – ar celšanos no rīta un došanos uz darbu. “Teātris ir mans darbs, mans dzīvesveids,” viņš saka. Taču ārpus skatuves un mēģinājumu zālēm viņa ikdienā nu jau kādu laiku ir arī dzija. Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", ideja par paklāju veidošanu aktierim radusies, pateicoties vecākajai meitai. Pirms aptuveni četriem gadiem, studējot Universitātē, meita iepazīstinājusi aktieri ar šo mūsdienīgo tehniku, un no vienkāršas intereses šī nodarbe pakāpeniski pārtapa hobijā.
Krišjānis paklāju veidošanu raksturo kā krāsojamo grāmatu. Tas ir kustīgs process, kurā ideja pārtop taustāmā objektā. Darbā tiek izmantota speciāla tuftēšanas pistole, ar kuru dzija tiek “šauta” audumā, veidojot rakstu. “To var salīdzināt ar gleznošanu – tikai krāsu vietā ir dzija,” viņš skaidro. Visvairāk laika aizņem veidošanas un apstrādes posms. Viens paklājs, kura izmērs ir aptuveni viens reiz viens metrs, var prasīt līdz pat 20 darba stundām. Tā kā aktierim šis ir tikai vaļasprieks, viena paklāja izgatavošana ilgst divas trīs nedēļas. Ar saviem darbiem Krišjānis nereti palepojas sociālajos tīklos, tur pat ir sarīkojis arī tiem izsoles.