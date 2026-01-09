Kaboverdes mūzikas dīva Nensija Vieira priecēs skatītājus VEF Kultūras pilī
Rīgas koncertdzīvē gaidāms īpašs notikums - 2026. gada 12. februārī VEF Kultūras pilī uzstāsies pasaulē iemīļotā Kaboverdes dziedātāja Nensija Vieira, viena no izteiksmīgākajām un emocionālākajām balsīm portugāļu valodas mūzikā. Viņas balss siltums, autentiskums un stāstošais spēks aizrauj klausītājus visā pasaulē - no Lisabonas līdz Riodežaneiro, no Parīzes līdz Kaboverdes saulainajām salām.
Vieiras koncerti ir daudz vairāk nekā muzikāli priekšnesumi - tie ir emocionāli ceļojumi, kas vieno kultūras, valodas un cilvēkus, atklājot Kaboverdes tautas sapņus, ilgas, prieku un dzīvesgudrību. Viņas balsī skan vēsture, jūra, tradīcijas un cilvēku stāsti, kas uzrunā gan sirdi, gan prātu.
Koncertā VEF Kultūras pilī izskanēs dziesmas no dziedātājas jaunākā albuma “Gente” (Cilvēki), kas turpina iepriekšējā darba “Manhã Florida” (2018) lirisko un emocionālo virzienu. Albums ir veltījums cilvēkiem, satikšanām un dzīves gaitām - tajā savijas morna, fado, samba, batuka, džeza un popmūzikas elementi, veidojot bagātīgu, daudzslāņainu un mūsdienīgu skaņu pasauli.
“Šis ir albums, kas radīts šodienā ar skatienu uz rītdienu,” saka Nensija Vieira, “Pagātne ir svarīga tikai tāpēc, ka tā mūs atveda līdz šim brīdim - līdz šai mūzikai un šiem cilvēkiem.”
Nensija Vieira bieži tiek dēvēta par leģendārās baskājainās dīvas Sezārijas Evoras muzikālo mantinieci - viņas balsī ir gan jūras vēja maigums, gan Kaboverdes salas stāstošā melanholija, gan Lisabonas košo ielu ritmi. Kopš karjeras sākuma deviņdesmitajos gados viņa ir kļuvusi par vienu no spilgtākajām Kaboverdes kultūras vēstniecēm pasaulē.
Koncertu Rīgā varēs piedzīvot kā siltuma, izsmalcinātības un autentiskuma pilnu muzikālu satikšanos – mūziku, kas savieno cilvēkus pāri kontinentiem, laikam un valodām.
N.B! Biļetes pieejamas visās SIA “Biļešu paradīze” kasēs, VEF Kultūras pils informācijas centrā un internetā.